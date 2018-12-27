السفارة الروسية في النمسا: الهجوم على كنيسة فيينا ربما كان بغرض السرقة

فيينا (أ ش أ)

ذكرت السفارة الروسية في النمسا اليوم الخميس، أن الهجوم الذي استهدف كنيسة بفيينا في وقت سابق اليوم، ربما كان بهدف السرقة، إذ أن جميع المصابين من موظفي الكنيسة.

وقال المتحدث باسم السفارة الروسية بولات حيدروف - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "وفقا للمعلومات المتاحة، فإن جميع الأشخاص المصابين جراء الهجوم، من موظفي الكنيسة الكاثوليكية. وتشير المعلومات الأولية إلى أنها كانت محاولة سرقة. ونحن نتحقق مما إذا كان هناك مواطنون روس من بين المصابين".

وذكرت وسائل إعلام محلية نمساوية أن مجموعة من المسلحين المجهولين هاجموا كنيسة في العاصمة النمساوية فيينا، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا على الأقل.