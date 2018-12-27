ولي العهد السعودي في رحلة استكشافية مع وزراء بالمملكة (صور)

بمليون متابع.. من هو الصبي الذي ألهم الناس بـ"ربع جسد"؟ (صور)

مصراوي - وكالات

نشرت قناة العربية السعودية، الخميس، صورًا لولي العهد محمد بن سلمان خلال جولة استكشافية في مدينة نيوم بالمملكة، وذلك بعد ساعات من أوامر ملكية بتغييرات في كبار المسئولين بالسعودية.

وذكرت العربية أن عدد من أعضاء مجلس الوراء الجديد ظهروا في الصور بملابس رياضية في أعلى جبل يحمل اسم اللوز في منطقة تبوك، ويتوسطهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وظهر في الصور وزير التجارة الدكتور، ماجد القصبي، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الدولة الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر ورئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

وأصدر الملك سلمان، الخميس، أمرًا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، تضمن تعيين إبراهيم العساف وزيرًا للخارجية وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.

وتم أيضًا تعيين عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيرًا للحرس الوطني، وتركي الشبانة وزيرًا للإعلام، بينما تم تعيين حمد آل الشيخ وزيرًا للتعليم.