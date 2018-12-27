سفير مصر بأديس أبابا يؤكد الحرص على التنسيق مع إثيوبيا إزاء مُختلف القضايا

القاهرة (أ ش أ)

أكد السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر بأديس أبابا، حرص مصر على التنسيق الوثيق مع الحكومة الإثيوبية إزاء مُختلف القضايا الأفريقية وتطورات السلم والأمن بالقارة، وخاصة خلال الرئاسة المُرتقبة للسيد رئيس الجمهورية للاتحاد الأفريقي بداية من 10 فبراير المُقبل خلال القمة الأفريقية الدورية التي ستنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 10 و11 فبراير 2019.

جاء ذلك خلال تقديم السفير اليوم الخميس أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا إلى رئيسة الجمهورية الإثيوبية "ساهلي ورك-زودي"، حيث شهدت مراسم تقديم أوراق الاعتماد بقصر الرئاسة بأديس أبابا استعراض حرس الشرف، وحديث مع بعض وسائل الإعلام المحلية.

ونقل السفير خلال اللقاء مع رئيسة الجمهورية الإثيوبية، تحيات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأكد على الاهتمام الكبير الذي يُوليه السيد الرئيس لتطوير مُختلف العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين المصري والإثيوبي والبناء على الزيارة الهامة التي قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" للقاهرة في يونيو الماضي.

وأعرب عن تطلعه خلال عمله بأديس أبابا نحو الارتقاء بالجوانب المُتعددة للشراكة بين الدولتين، بما في ذلك على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وتكليل ذلك بانعقاد اللجنة المُشتركة العُليا برئاسة السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء آبي أحمد عام 2020، وذلك بالتوازي مع استمرار الجهود للتوصل لحلول فعالة ومُستدامة وواقعية تحفظ مصالح الطرفين فيما يتعلق بالتعامل مع الاحتياجات التنموية والمائية للشعبين الشقيقين، والبناء على مُخرجات المسارات الرسمية ذات الصلة.

وشدد السفير أسامة عبد الخالق على أهمية العمل المُشترك بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من فرص التكامل الإقليمي.