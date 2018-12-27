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    التحالف العربي: الحوثيون خرقوا هدنة الحديدة 29 مرة في 24 ساعة

    06:59 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    التحالف العربي: الحوثيون خرقوا هدنة الحديدة 29 مرة في 24 ساعة

    الرياض (أ ش أ)

    أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن ميليشيا الحوثي مستمرة بخروقات وقف إطلاق النار بالحديدة.

    وقال التحالف - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - "إن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 29 خلال الـ24 ساعة الماضية"، مضيفا أن الخروقات الحوثية شملت استخدام الهاونات، الآر بي جي، والصواريخ الحرارية والعبوات الناسفة ورماية القناصين.

    وأشار التحالف إلى أن الخروقات الحوثية كانت في مناطق الحديدة، والدريهمي، والتحيتا، وحيس، والجاح، والفازه، والجبلية، ومجيليس .. كما أدت خروقات الميليشيات لاستهداف الأعيان المدنية وإصابات بالمدنيين.

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