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    نائب الرئيس السوداني يؤكد التزام بلاده بإجراء الانتخابات في موعدها

    06:39 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    نائب الرئيس السوداني يؤكد التزام بلاده بإجراء الانتخابات في موعدها

    الفريق أول ركن بكري حسن صالح

    الخرطوم (أ ش أ)

    أكد النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، التزام الدولة بقيام الانتخابات في موعدها المقرر في عام 2020، وقال "إن صناديق الاقتراع ستكون الفيصل بين الجميع وهي المخرج لكثير من القضايا الأساسية.

    وتعهد صالح -خلال لقائه اليوم الخميس بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بوفد الاتحاد العام للطلاب السودانيين- برعايته ودعمه لقطاع الطلاب ودعم مبادراته الرامية لبناء الوطن.

    وقال رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين، عمار علاء الدين -في تصريح صحفي عقب اللقاء- إنه أطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية على مستوى تنفيذ خطة الاتحاد العام للطلاب السودانيين خلال عام 2018، وخطته لعام 2019 .

    وأكد التفاف قطاع الطلاب مع قيادة الدولة، وأن الطلاب سيظلون سواعد تحمل القلم إلى جانب المعول من أجل بناء ورفعة وتقدم البلاد.

    وقال إن النائب الأول للرئيس وجه بضرورة تماسك القطاع الطلابي لمواجهة التحديات.

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