إعفاءات وتغيير وزاري بالسعودية (تغطية خاصة)

القاهرة - مصراوي:

أصدر الملك سلمان اليوم الخميس، أمرًا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.

وتضمن الأمر الملكي تعيين إبراهيم العساف وزيرًا للخارجية وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.

وتم أيضًا تعيين عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيرًا للحرس الوطني، وتركي الشبانة وزيرًا للإعلام، بينما تم تعيين حمد آل الشيخ وزيرًا للتعليم.

وصدر أمر ملكي بتعيين تركي آل الشيخ رئيسًا لهيئة الترفيه وعبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للرياضة، وتعيين الفريق أول خالد بن قرار الحربي مديرًا للأمن العام.

ويقدم مصراوي تغطية خاصة لأبرز ما يحدث في السعودية:

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