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    أول تعليق من وزير الخارجية السعودي السابق بعد إعفاءه من منصبه

    06:21 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    أول تعليق من وزير الخارجية السعودي السابق بعد إعفاءه من منصبه

    وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير

    القاهرة - مصراوي

    قال وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، إنه يتطلع للعمل مع وزير الخارجية الجديد إبراهيم العساف.

    وأضاف الجبير في أول تغريدة بعد إعفاءه من منصب وزير الخارجية: "أرفع الشكر والتقدير والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتعييني وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء".

    وتابع في تغريدة أخرى: "أتطلع للعمل مع أخي وزميلي معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية سائلاً الله له التوفيق بمهام عمله".

    جاء إعفاء الجبير وتعيين العساف ضمن عدد من الأوامر الملكية الصادرة في السعودية، الخميس، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان.

    كما صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
    Adel

    السعودية إبراهيم العساف مجلس الوزراء وزارة الخارجية الملك سلمان محمد بن سلمان عادل الجبير

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