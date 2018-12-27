البشير يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه قصايا الأمة العربية والإسلامية

الخرطوم (أ ش أ)

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، على موقف بلاده الثابت تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، والانحياز للحقوق والمطالب المشروعة لشعوبها وحماية أمنها واستقرارها، منوهًا بأن تلك البلدان مستهدفة بأشكال متعددة.

وقال البشير - في كلمته اليوم الخميس، خلال احتفالية تخريج الدفعة 45 من كلية القادة والأركان بالقوات المسلحة السودانية - إن هناك العديد من المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها البلدان العربية والإسلامية، والأشكال المختلفة لمحاولات الابتزاز الاقتصادي والسياسي من بعض الدول، لفرض التبعية على الشعوب والذات الوطنية، وتركيع الأنظمة ودفعها تجاه تحقيق مصالحها في السيطرة على موارد الشعوب".

واعتبر البشير، أن تخريج دارسين ضمن الدفعة 45 من دول مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وقطر والكويت واليمن والهند وباكستان وتشاد، يؤكد وحدة المصير والهدف ويصب في مصلحة الأمة وقضاياها.

وأكد البشير، اهتمام الدولة بالقوات المسلحة لأداء رسالتها في حماية المكتسبات والإسهام في الأمن والاستقرار بالمنطقة، متعهدًا بالمضي في استكمال بناء وتطوير القوات المسلحة، منوهًا بالتقدم المطرد في تنفيذ خطة القوات المسلحة في محاورها الثلاثة، الفرد والمعدات وبيئة العمل.