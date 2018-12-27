  • عاجل:آل الشيخ يطلق 9 تغريدات تعليقًا على قرار إعفائه من منصبه (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    بشاير الخير2 حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    السعودية: تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي وزيرًا للرياضة

    03:36 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    السعودية: تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي وزيرًا للرياضة

    الأمير عبد العزيز بن تركي

    كتبت - إيمان محمود

    أصدرت المملكة العربية السعودية، أمرً ملكيًا، اليوم الخميس، بتعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمرتبة وزير.

    وذلك عقب صدور أمرًا بإعفاء تركي بن عبد المحسن آل الشيخ من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

    جاء ذلك ضمن أوامرًا ملكيًا أصدرته السعودية، اليوم الخميس، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

    كما صدر أمرًا ملكي‬⁩ًا بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان.

    المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن تركي فيصل بن عبد العزيز الهيئة العامة للرياضة

    الخبر التالى:

    أحد محتجزي "ريتز كارلتون".. من هو وزير الخارجية السعودي الجديد؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان