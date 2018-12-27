السعودية: تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي وزيرًا للرياضة

كتبت - إيمان محمود

أصدرت المملكة العربية السعودية، أمرً ملكيًا، اليوم الخميس، بتعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمرتبة وزير.

وذلك عقب صدور أمرًا بإعفاء تركي بن عبد المحسن آل الشيخ من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

جاء ذلك ضمن أوامرًا ملكيًا أصدرته السعودية، اليوم الخميس، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما صدر أمرًا ملكي‬⁩ًا بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان.