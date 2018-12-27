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    السعودية: إعفاء الجبير من منصب وزير الخارجية وتعيين العساف

    03:30 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    السعودية: إعفاء الجبير من منصب وزير الخارجية وتعيين العساف

    عادل الجبير

    كتبت - إيمان محمود:

    قامت المملكة العربية السعودية، الخميس، بتعيين إبراهيم العساف وزيراً للخارجية، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية - بحسب واس..

    جاء ذلك ضمن الأمر الملكي الذي صدر في السعودية، الخميس، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان.

    كما صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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