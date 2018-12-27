السعودية: أمر ملكي بإنشاء هيئة عامة للمعارض والمؤتمرات

القاهرة- (مصراوي):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بإنشاء هيئة باسم الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ويكون للهيئة مجلس إدارة يُعين رئيسه بأمر ملكي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأصدرت المملكة، اليوم الخميس، مجموعة من الأوامر الملكية منها أمرًا ملكيًا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما صدر أمرًا ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان.