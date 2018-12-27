  • عاجل:إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه وتعيينه رئيسًا لهيئة الترفيه

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    بشاير الخير2 حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    رئيس الموساد السابق: روسيا ساعدت ترامب على الفوز في الانتخابات

    03:09 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    رئيس الموساد السابق: روسيا ساعدت ترامب على الفوز في الانتخابات

    ترامب وبوتين

    كتبت- هدى الشيمي:

    قال تامير باردو، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي السابق (الموساد)، إن روسيا استخدمت عشرات الآلاف من الروبوتات والحسابات الوهمية للتأثير على الحملة الانتخابية لعام 2016، ومساعدة المُرشح الجمهوري وقتذاك دونالد ترامب، ولكنها لم تفعل ذلك لأنه تعتبره صديقًا أو حليفًا مُقربًا.

    نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تصريحات باردو، التي أدلى بها منذ أيام، وإشارته إلى أن روسيا قررت دعم المُرشح الجمهوري لتأكدها أنه أفضل من يخدم مصالحها في الولايات المتحدة.

    حسب باردو، فإن روسيا ألقت نظرة على الخريطة السياسية في واشنطن، وتساءلت عن أفضل مُرشح لخدمة مصالحها في الولايات المتحدة لمساعدته على الوصول إلى سدة الرئاسة، ووجدت أن ترامب قادر على فعل ذلك، وأنها ستتمكن من تحقيق أهدافها من خلاله.

    ويقول: "ومنذ ذلك الوقت استعانت روسيا بنظام إلكتروني (بوتات) للتأثير على الناخبين، وحثهم على الإدلاء بأصواتهم لصالح ترامب".

    وتجري تحقيقات في الولايات المتحدة يتولاها المُحقق الخاص روبرت مولر بتكليف من مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) للكشف عن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، والكشف عما إذا كان هناك تواطؤ بين أفراد من حملة ترامب الانتخابية مع الروس.

    وفي شهر يوليو الماضي وجه المحقق مولر الاتهامات لـ12 مسؤولاً في الاستخبارات الروسية باختراق اللجنة الوطنية التابعة للحزب الديمقراطي، وحملة هيلاري كلينتون الانتخابية عام 2016.

    ومن جانبه، ينفي ترامب تواطؤ حملته الانتخابية وفريقه الانتقالي مع الروس، ويشبه مسألة التحقيق بمطاردة الساحرات، والمؤامرة التي تسعى إلى النيل منه ومن المقربين منه.

    وفي اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة الفنلندية هيلسنكي في يوليو الماضي، نفى ترامب ما يتردد عن تدخل روسيا في الانتخابات، وهو الأمر الذي أحدث موجة من الغضب في الولايات المتحدة، واستخدمه معارضوه للتأكيد على موالاته وتأييده الشديد للرئيس الروسي.

    رئيس الموساد السابق روسيا ترامب الانتخابات تامير باردو

    الخبر التالى:

    تعيين الأمير بدر بن سلطان نائبًا لأمير مكة المكرمة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان