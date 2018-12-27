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    العربية: إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه وتعيينه رئيسًا لهيئة الترفيه

    03:06 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    العربية: إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه وتعيينه رئيسًا لهيئة الترفيه

    تركي آل الشيخ

    كتبت – إيمان محمود:

    قالت قناة العربية إن المملكة العربية السعودية، أصدرت اليوم الخميس، أمرا بتعيين تركي آل الشيخ رئيساً لهيئة الترفيه، بعد إعفائه من رئاسة الهيئة العامة للرياضة

    وصدرت أوامر إعفاء أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد من منصبه وتعيينه مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين.

    كما تم تعيين الأمير تركي بن طلال أميرا لمنطقة عسير، بحسب موقع قناة العربية.

    وأصدرت المملكة، اليوم الخميس، أمرًا ملكيًا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

    كما صدر أمرًا ملكي‬⁩ًا بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان.

    تركي آل الشيخ هيئة الترفيه السعودية

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