إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

كتبت - إيمان محمود:

صدر أمرًا ملكيًا في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما صدر أمرًا ملكي‬⁩ًا بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتم تعيين إبراهيم العساف وزيرًا للخارجية وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيرًا للحرس الوطني، وتركي الشبانة وزيرًا للإعلام.

وجاءت الأوامر كالتالي:

تعديل المادة 30 من نظام مجلس الوزراء لتصبح بالنص الآتي:

"يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها".