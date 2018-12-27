أول رحلة للخطوط السورية تصل إلى تونس منذ أكثر من 8 سنوات

تونس - (د ب أ):

هبطت طائرة تابعة للخطوط السورية اليوم الخميس بمطار المنستير بتونس لأول مرة منذ نحو ثماني سنوات.

وقال مدير ديوان الموانئ والمطارات لطفي محسين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن رحلة شارتر تؤمنها طائرة تابعة للخطوط السورية هبطت اليوم بمطار المنستير 200 كم جنوب شرق العاصمة عند الساعة 11 و15 دقيقة بالتوقيت المحلي قادمة من دمشق.

وأوضح محيسن أن الرحلة تقل سائحين قادمين من سوريا لقضاء عطلة نهاية رأس السنة الميلادية بتونس وستعود إلى دمشق يوم الثاني من يناير 2019. وتضم الطائرة قرابة 150 مسافرا.

وهذه أول رحلة مباشرة من دمشق إلى تونس منذ اندلاع النزاع المسلح في سورية قبل أكثر من ثماني سنوات.

وكانت السلطات التونسية خلال فترة حكم الاسلاميين بعد 2011 وخلال فترة حكم الرئيس السابق المنصف المرزوقي، قطعت العلاقات الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد دعما للمعارضة.

وبعد انتخابات 2014 بتونس قررت السلطات فتح مكتب قنصلي للتعاون الأمني بين البلدين وتيسير الخدمات الإدارية للتونسيين المتواجدين في سوريا.