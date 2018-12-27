المظاهرات في السودان: البشير يتهم دولا كبرى بالابتزاز لتركيع بلاده

(بي بي سي):

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن السودان يواجه، ودولا عربية، مخاطر وتهديدات من قبل الدول العظمى، "تمارس الابتزاز السياسي والاقتصادي لتركيعنا".

وأوضح في خطاب ألقاه في حفل لتخريج قادة عسكريين في الخرطوم أن تلك الدول - بحسب ما نقله مراسلنا محمد عثمان - "تهدف إلى السيطرة على موارد الشعوب".

ورفض السودان تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) الذي يفيد بأن قوات الأمن قتلت 37 متظاهرا خلال الاحتجاجات التي استمرت أسبوعا في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال عثمان، قوله إن 17 محتجا فقط لقوا حتفهم، وإن 35 شرطيا أصيبوا.

وعبر الوزير عن أسفه لموت ضحايا، مضيفا أن الأشخاص الذين اعتقلوا سوف يطلق سراحهم خلال الأيام المقبلة.

ماذا قال البشير؟

وقال البشير إن حكومته تقف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعوب العربية والانحياز إلى آمالها وتطلعاتها.

ويواجه الرئيس السوداني احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالبه بالتنحي عن الحكم في ظل تردي الأوضاع المعيشية.

وكان قد اتهم في وقت سابق من وصفهم بالخونة والمندسين العملاء بالسعي إلى نشر الفوضي والتخريب عبر استغلالهم للأزمة الاقتصادية.

وتعهد البشير بإخماد الاحتجاجات في البلاد والشروع في إصلاحات جادة لمعالجة الأزمات الاقتصادية، لكن هذا الوعد لا يجد صدى في أوساط المحتجين.

ما هي أسباب الاحتجاجات؟

وتشهد العاصمة الخرطوم ومدن البلاد حالة من الهدوء الحذر بعد يومين من الاشتباكات العنيفة بين المحتجين والقوات الأمنية في محيط القصر الرئاسي.

واستخدم أفراد من الشرطة وقوات الأمن، ممن يلبسون زيا مدنيا، الذخيرة الحية، وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين في أنحاء البلاد.

وقد اندلعت الاحتجاجات أول الأمر بسبب الزيادة في أسعار السلع الغذائية والوقود، لكنها تحولت بعد ذلك إلى المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية، تتضمن نقصا حادا في العملة الصعبة، ومعدلا مرتفعا للتضخم، ونقصا في السلع.

من هو البشير الذي يطالب المحتجون برحيله؟

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وتبلغ نسبة التضخم حوالي 70 في المئة، وتشهد البلاد نقصا في السلع الأساسية كالخبز والوقود في عدة مدن بينها الخرطوم.

موقف حزب المؤتمر الشعبي

وقال الأمين السياسي لحزب الموتمر الشعبي المشارك في الحكومة السودانية إنه يرفض استخدام القوة والعنف ضد المحتجين.

وأكد إدريس سليمان خلال موتمر صحفي أن من حق السودانيين التظاهر السلمي.

وطالب الحكومة بالتحقيق في حوادث القتل التي وقعت خلال الاشتباكات، والإفراج عن المعتقلين.

وأدان الحزب قتل المحتجين وحث السلطات على محاسبة المسؤولين.

ويشارك حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه القيادي الاسلامي الراحل حسن الترابي في الحكومة بعد مشاركته في الحوار الوطني.

ويتقلد قادة الحزب عدة مناصب وزارية من بينها منصب مساعد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أعضاء في البرلمان القومي والمجالس التشريعية المحلية.