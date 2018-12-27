الحمد الله يدعو العرب لتكثيف الزيارات لفلسطين

رام الله - ( د ب أ):

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الخميس العرب الى تكثيف زياراتهم الى فلسطين، لما يشكله ذلك من رفع لمعنويات أبناء الشعب الفلسطيني وتعزيز لصمودهم وثباتهم.

وطالب الحمد الله الاشقاء العرب، بالإيفاء بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في القمم العربية والمؤتمرات لدعم مدينة القدس، وتعزيز صمود أهلها، لمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية الى فصل المدينة عن محيطها وتهويدها.

جاء ذلك خلال استقبال الحمد الله الوفود العربية المشاركة في مؤتمر نصرة القدس، برئاسة مدير دائرة الشباب في جامعة الدول العربية عبد المنعم الشاعري، وحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عصام قدومي، حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية ( وفا) اليوم الخميس .

ووضع الحمد الله الوفود في صورة الأوضاع السياسية، وما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء "الاحتلال" الإسرائيلي، واعتداءاته المتواصلة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

واطلع رئيس الوزراء الوفود على جهود القيادة الفلسطينية لتحقيق المصالحة الوطنية، وانهاء الانقسام، ووضعهم في صورة المخططات والمشاريع المشبوهة الرامية الى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وإقامة دويلة هناك.

ودعا الحمد الله في هذا السياق حركة حماس إلى الاستجابة الى مبادرة الرئيس محمود عباس لتحقيق المصالحة، لمجابهة كافة المخططات الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية.

من جانبها، أكدت وفود ليبيا والكويت والبحرين وموريتانيا وعمان والأردن وقطر دعمها للقضية الفلسطينية ونقلها للعالم.