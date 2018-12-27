إصابة أحد أفراد الشرطة اليونانية في انفجار خارج كنيسة بالعاصمة أثينا

أثينا - (أ ش أ):

أصيب أحد أفراد الشرطة اليونانية إثر وقوع انفجار خارج كنيسة "سانت ديونيسيوس" بمقاطعة "كولوناكي" بالعاصمة أثينا ، وعلي الفور فرضت الأجهزة الأمنية المعنية طوقا أمنيا في محيط الكنيسة.

وذكرت قناة " يورونيوز" الأوروبية أنه تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج ، ولم تشر القناة إلي أي تفاصيل بشأن الحادث أو إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.