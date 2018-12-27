تركيا ترسل المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سورية

أنقرة - (د ب أ):

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية التركية وصلت اليوم الخميس إلى ولاية كليس جنوبي البلاد لنشرها ضمن الوحدات المتمركزة على الحدود مع سورية.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن التعزيزات تضم ناقلات جنود مدرعة جرى إحضارها من ولاية جانقيري شمالي تركيا، موضحة أن التعزيزات العسكرية وصلت إلى منطقة "ألبيلي" في كليس لتوجيهها إلى الوحدات المتمركزة على الحدود مع سورية.

وتواصل السلطات التركية إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سورية رغم إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستؤجل عملية عسكرية سبق أن أعلن عن قرب شنها شرق الفرات في سورية.

وجاء تراجع أردوغان بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا بدء سحب قوات بلاده من سورية "بعد الانتصارات التاريخية" التي حققتها القوات ضد داعش.