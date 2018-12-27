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سقوط قذائف قرب مقر السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العراق

08:28 ص الخميس 27 ديسمبر 2018
سقوط قذائف قرب مقر السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العراق

صورة ارشيفية

بغداد - (أ ش أ):

ذكرت مصادر محلية عراقية صباح اليوم الخميس ، أن قذائف سقطت قرب مقر السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد .

وقالت المصادر - لقناة ( العربية ) الإخبارية - إن صفارات الإنذار أطلقت في المنطقة الخضراء بالقرب من مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد بعد سماع دوي انفجار عنيف فيها ، إثر سقوط قذائف .

ويأتي ذلك بالتزامن مع مغادرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، برفقة زوجته ميلانيا، العراق، إثر زيارة خاطفة لم يعلن عنها من قبل استمرت 3 ساعات ونصف الساعة .. حيث أكد خلال زيارته القصيرة لقاعدة الأسد الجوية أن الولايات المتحدة تخوض معارك نيابة عن دول أخرى منذ فترة طويلة، مضيفاً أن تنظيم داعش هزم بشكل كامل تقريباً .

بغداد السفارة الأمريكية سقوط قذائف المنطقة الخضراء انفجار

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