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17 ألف جنيه استرليني تبرعات لإعادة جثمان حبيبين إلى بلادهما

08:13 ص الخميس 27 ديسمبر 2018
17 ألف جنيه استرليني تبرعات لإعادة جثمان حبيبين إلى بلادهما

صورة تعبيرية

لندن - (أ.ش.أ):

لقي جاسون فرانسيس البالغ من العمر 29 عاما، وهو لاعب كرة قدم سابق في انجلترا مصرعه عندما صدمته سيارة بالقرب من منزله في مدينة بيرث بأستراليا، ثم عثر على حبيبته أليس روبنسون التي فجعت على وفاته، ميتة بعده بساعات.

وذكرت شبكة (بي.بي.سي) البريطانية أنه تم جمع مبلغ نحو 31 ألف دولار أسترالي ، حوالي 17 ألف جنيه استرليني، كتبرعات للمساعدة في مصاريف إعادة جثماني الحبيبين إلى بلدهما بريطانيا.

وذكرت الشرطة في ولاية أستراليا الغربية أن سيارة يقودها شاب "18 عاما" صدم شخصا في سكاربورو بالعاصمة بيرث تبين أنه البريطاني جاسون، ثم أكدت قوة الشرطة لاحقا أنها تحقق في وفاة سيدة . وكان جاسون قد انضم لنادي فريق الرجبي في أستراليا.

وكانت أليس قد خرجت من منزلها لاستطلاع الأمر بعدما شاهدت كشافات سيارة الطوارئ وقيل لها أن جاسون هو المصاب، ولم يعرف ماذا حدث لها إلى أن تم العثور عليها وقد فارقت الحياة.

هذا المحتوى من

جاسون فرانسيس كرة قدم انجلترا أستراليا

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