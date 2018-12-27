الأناضول: بولتون يزور تركيا الشهر المقبل

اسطنبول - (د ب أ):

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، سيزور تركيا مطلع العام المقبل.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جليك، أن وفدا تركيا يترأسه سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، سيتوجه إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد الزيارة.

وأكد أن "تركيا تريد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية عقب الانسحاب الأمريكي منها، وأن يكون مستقبلا كريما وآمنا للشعب السوري".

وأردف: "أولويتنا هي مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدد بلادنا وأمننا القومي".

ولفت إلى أن تركيا "في الوقت الذي تقوم بمحاربة التنظيمات الإرهابية، ستواصل بذل مزيد من الجهود لبناء مستقبل كريم للشعب السوري".

وأكد أن الجهود للتنسيق ستتواصل مع حلفاء تركيا بالشكل الذي يسهم بمحاربة الإرهاب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، بدء انسحاب قوات بلاده من سورية، دون تحديد جدول زمني، مؤكدا أنّ القرار يأتي "بعد أن تم القضاء على تنظيم داعش في سورية بشكل كبير".