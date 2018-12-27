العالم في صور: ترامب يزور القوات الأمريكية في العراق.. وبوتين في وزارة الدفاع
كتب – مصراوي:
رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الاربعاء، من ضرب إعصار تسونامي لسواحل إندونيسيا، والتسبب في مقتل 281، زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقاعدة عسكرية في العراق.
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