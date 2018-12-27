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العالم في صور: ترامب يزور القوات الأمريكية في العراق.. وبوتين في وزارة الدفاع

02:00 ص الخميس 27 ديسمبر 2018
العالم في صور: ترامب يزور القوات الأمريكية في العراق.. وبوتين في وزارة الدفاع

ترامب في العراق

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الاربعاء، من ضرب إعصار تسونامي لسواحل إندونيسيا، والتسبب في مقتل 281، زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقاعدة عسكرية في العراق.

تشيناي شاطئ باتيناباكام المحيط الهندي تسونامي نتنياهو الكنيسيت

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ترامب يغادر العراق بعد زيارة خاطفة تفقد خلالها قاعدة الأسد الجوية
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