أبرز التصريحات في 24 ساعة: إسرائيل تطور نظما دفاعية "لاتملكها دولة أخرى"
القاهرة - مصراوي:
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، أن بلاده تطور نظما دفاعية، "لاتملكها دولة أخرى"، وأفادت وزارة الثقافة الإيرانية بأن البلاد ليس لديها أي إعلام مستقل تقريبًا، وأكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، أن افتتاح برج بغداد رسالة إلى الشعب أجمع، بأن العراق في طريقه إلى النهوض، وأن بغداد ستعود متألقة عامرة ومستقرة وعاصمة السلام.
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