مسؤول سعودي يكذب ترامب: المملكة لم تتعهد بإعادة بناء سوريا

كتب - هشام عبد الخالق:

نفى مسؤول بالسفارة السعودية في واشنطن، ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن السعودية وافقت على "إنفاق الأموال اللازمة لإعادة إعمار سوريا".

وقال المسؤول في حديث لشبكة "CNBC" الأمريكية عبر البريد الإلكتروني: إن "لم تقم المملكة بأي تعهدات مالية كبيرة لسوريا منذ أغسطس الماضي"، وكان هذا عندما أعلنت الخارجية الأمريكية أن السعودية تعهدت بمبلغ 100 مليون دولار لصندوق لاستقرار المناطق السورية المحررة من داعش على أيدي التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتابع المسؤول، الذي لم تكشف الشبكة عن هويته، أن المملكة مساهم رئيسي في التحالف الدولي لهزيمة داعش، وتقوم بثاني أكبر عدد من الطلعات ضد داعش في سوريا، وكذلك، تتبرع بملايين الدولارات لجهود الإغاثة هناك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الإثنين، أن السعودية ستتكفل بالمبلغ المطلوب لإعادة إعمار سوريا بدلا من أمريكا، وعبر عن امتنانه للمملكة على هذه الخطوة.

وقال في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "وافقت السعودية على التكفل بالمبلغ المطلوب لإعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "أترون؟ أليس من الجيد أن تقوم الدول فاحشة الثراء بمساعدة جيرانها في عملية إعادة الإعمار بدلا من دولة عظمى مثل أمريكا، والتي تبعد 5000 ميل.. شكرا للسعودية".

وكان ترامب قد قرر سحب القوات الأمريكية من سوريا، ما أثار موجة من الانتقادات الحادة له، بدأت باستقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس وتبعه مبعوث أمريكا الخاص للتحالف الدولي، بريت ماكجورك.