الرئيس العراقي: دولتنا في طريقها للنهوض وستعود مستقرة وعاصمة السلام

بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، أن افتتاح برج بغداد رسالة إلى الشعب أجمع، بأن العراق في طريقه إلى النهوض، وأن بغداد ستعود متألقة عامرة ومستقرة وعاصمة السلام.

وقال الرئيس - في كلمة خلال افتتاحه برج بغداد وفقًا لقناة (الإخبارية) العراقية - إن هذا الإنجاز قد يكون متواضعًا في بلدان ومدن أخرى، لكن في سياق ما تعرضت له بغداد من استباحة الإرهابيين وحروب عدة، يؤشر لمرحلة جديدة من الاهتمام بالعاصمة، وإعادة الحياة الطبيعية إليها.