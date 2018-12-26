إيران تدين الهجوم الارهابي في طرابلس الليبية

طهران (د ب أ)

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي اليوم الأربعاء، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مبني وزارة الخارجية الليبية.

وقال قاسمي في بيان: "نأمل أن يشهد العالم أمناً واستقراراً أكثر في ليبيا في القريب العاجل".

ووفقا لما أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إرنا)، أعرب قاسمي عن تعاطف طهران مع ضحايا الحادث، وقال:"الشعب الليبي قادر علي القضاء علي بقايا الإرهاب عبر وحدته ومساعيه وإرادته الوطنية".

وكانت مصادر ليبية أعلنت أمس الثلاثاء وقوع هجوم انتحاري استهدف مبني وزارة الخارجية في طرابلس وأدّي الي مصرع 3 وإصابة 9 آخرين.

وكان منفذو الهجوم، وفق ما أعلنته المصادر، أربعة أشخاص تمكنوا من دخول المبني ثم أطلقوا النار، وقام أحدهم بتفجير نفسه بين الحراس.

وقُتِل إثر هذا الهجوم المتحدث بما يُعرَف باسم "كتيبة ثوار طرابلس".