نتنياهو: إسرائيل تطور نظما دفاعية "لاتملكها دولة أخرى"

القدس (د ب أ)

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، أن بلاده تطور نظما دفاعية، "لاتملكها دولة أخرى".

جاءت تصريحات نتنياهو في حفل تخرج دفعة من طياري سلاح الجو الإسرائيلي، بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست".

وقال نتنياهو: "يمكنني القول بأننا نطور أسلحة ونظما دفاعية لا تملكها أي دولة أخرى".

وأكد رئيس الوزراء: "قلت إننا لن نرتدع عن القيام بما هو ضروري" لافتا إلى أن بلاده تدافع بضراوة عن " خطوطها الحمراء في سوريا وفي أي مكان آخر"، ومشددا على رفض بلاده توطيد الوجود الإيراني في سوريا.

يأتي ذلك في أعقاب تقارير وردت عن قيام مقاتلات إسرائيلية بقصف مواقع في سوريا بالصواريخ.

وكان نتنياهو غرد على "تويتر": "لسنا على استعداد للقبول بتعزيزات عسكرية إيرانية موجهة ضدنا، في سوريا... سنتصدى لهذا بضراوة، وبشكل مستمر، حتى في هذه الأيام".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تؤكد حتى الآن، رسميا، قصف أهداف بالقرب من العاصمة السورية دمشق.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلت عن مصدر عسكري، لم تكشف عنه، أمس الثلاثاء أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ أطلقها الطيران الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أنه تم إسقاط معظم تلك الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها.

وأضاف المصدر: "اقتصرت أضرار العدوان على مخزن ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجروح".

كانت إسرائيل قصفت بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية مواقع إيرانية في سوريا.

من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات الأخيرة استهدفت ثلاثة مخازن للأسلحة على الأقل تابعة للحرس الثوري الإيراني وحليفه حزب الله.