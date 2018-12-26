الجيش الإسرائيلي يفجر نفقًا يمتد من لبنان إلى الأراضي المحتلة

كتب – مصراوي:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفجير نفق جديد يمتد تم اكتشافة امتد من قرية عيتا الشعب الحدودية جنوب لبنان، إلى الأراضي المحتلة.

وحمل جيش الاحتلال في بيان نشره اليوم، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، الحكومة اللبنانية مسؤولية حفر الأنفاق، وتداعيات الأنشطة المصاحبة لها.

وكان جيش الاحتلال، أعلن عن سلسلة اكتشافات لأنفاق حدودية، ممتدة من لبنان إلى الداخل الإسرئايلي، في إطار حملة "درع الشمال" لكشف وتدمير الأنفاق، التي يقول إن "حزب الله" قام بحفرها باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن النفق اجتاز الحدود ووصل إلى داخل إسرائيل، ولكنه لم يشكل تهديدا لسكان المنطقة.