تقارير: الحكومة الإسرائيلية صرحت ببناء 2200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

تل أبيب (د ب أ)

كشفت تقارير إعلامية أن الحكومة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لبناء حوالي 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وتحدثت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن خطط البناء المنسوبة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشار متحدث باسم نتنياهو إلى أنه يجري مراجعة هذه التقارير.

وبحسب "السلام الآن، من المنتظر بناء 2191 وحدة سكنية جديدة داخل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية، 87% منها مستوطنات معزولة.

وقالت الحركة في بيان:" من يقيم بناء في هذه الأماكن، ليس لديه النية في التوصل إلى تسوية سلمية وحل قائم على أساس الدولتين... الإعلان الاخير يظهر أن نتنياهو مستعد للتضحية بالمصالح الإسرائيلية من أجل منح المستوطنين هدية انتخابية".

وتشهد إسرائيل في التاسع من أبريل المقبل انتخابات برلمانية.

وكان نتنياهو التقى اليوم ممثلين بارزين عن المستوطنين.

واحتلت إسرائيل خلال حرب 1967 الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويعيش في هذه المناطق في الوقت الحالي أكثر من 600 ألف مستوطن، فيما يزيد عن 200 مستوطنة.

وفي المقابل، يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم في هذه المنطقة.

كان مجلس الأمن الدولي طالب إسرائيل في ديسمبر 2016 بوقف كامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.