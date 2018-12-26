موسكو تدعو الغرب لمنع كييف من تنفيذ استفزازات جديدة في البحر الأسود

موسكو (أ ش أ)

عبرت روسيا عن أملها في أن تتمكن الدول الغربية من ثني أوكرانيا عن القيام باستفزاز جديد في البحر الأسود؛ يتمثل في محاولة عبور سفن حربية مضيق "كيرتش" شرقي شبه جزيرة القرم الروسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - إن " سكرتير مجلس الأمن الأوكراني صرح علنًا بأن بلاده تعد لاستفزاز جديد في مضيق كيرتش، وهذه المرة يخططون لإشراك ممثلين عن الناتو ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية في تنفيذ مخططاتهم المتهورة، كما كانت هناك أحاديث عن دور للسفن الحربية البريطانية أيضا".

وأضافت "لم يستخلص أحد أي دروس، على ما يبدو، مما حدث للبحارة الأوكرانيين مؤخرًا .. نأمل بأن رعاة كييف الغربيين سيمتنعون عن المشاركة في هذا التصرف، بل وسيجدون طريقة لكبح جماح النظام الأوكراني وإجباره على التخلي عن اتخاذ خطوات غير مدروسة، يمكن أن تتسبب في جولة جديدة من تصعيد حدة التوتر في المنطقة".

وكان سكرتير مجلس الأمن الأوكراني ألكسندر تورتشينوف، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي، أن كييف لا تعتزم التخلي عن إرسال سفنها البحرية إلى بحر آزوف عبر مضيق كيرتش، كما لم يستبعد خيار تفجير جسر القرم، الذي ربط في مايو الماضي شبه الجزيرة بباقي الأراضي الروسية.

وسبق ذلك احتجاز خفر السواحل الروسية 3 سفن حربية أوكرانية قرب مضيق كيرتش بعد انتهاكها المياه الروسية، في خطوة وصفتها موسكو بأنها استفزاز مدبر مع سبق الإصرار والتعمد.