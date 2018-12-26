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    الدفاع الروسية: هجوم إسرائيل على سوريا عرض طائرتين مدنيتين للخطر

    04:24 م الأربعاء 26 ديسمبر 2018
    الدفاع الروسية: هجوم إسرائيل على سوريا عرض طائرتين مدنيتين للخطر

    ارشيفية

    موسكو (أ ش أ)

    أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الإسرائيلي على سوريا، أمس الثلاثاء، نفذته 6 طائرات من طراز "إف-16" من الأجواء اللبنانية، مشيرة إلى أن هذه الغارة عرضت طائرتين مدنيتين للخطر المباشر.

    وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف اليوم الأربعاء :"إن الطيران الإسرائيلي استخدم 16 قنبلة موجهة عالية الدقة من نوع "GBU-39"، مؤكدا أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 14 منها وأن الهجوم أسفر عن إصابة 3 عسكريين سوريين بجروح.

    وأضاف: "أن العملية الإسرائيلية جاءت في الوقت الذي كانت فيه طائرتان مدنيتان غير روسيتين بصدد الهبوط في مطاري دمشق وبيروت، مما عرضهما للخطر المباشر"، وكشف أنه من أجل تجنب المأساة تم فرض قيود على استخدام الجيش السوري لوسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية في تصديه للطائرات الإسرائيلية، مما سمح لمرشدي الطيران في دمشق بإخراج طائرة مدنية من المنطقة الخطرة وتوجيهها إلى مطار حميميم الاحتياطي.

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    وزارة الدفاع الروسية إسرائيل سوريا هجوم إسرائيل إيجور كوناشينكوف

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