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    روسيا تعرب عن قلقها إزاء الغارات الإسرائيلية ضد سوريا

    04:22 م الأربعاء 26 ديسمبر 2018
    روسيا تعرب عن قلقها إزاء الغارات الإسرائيلية ضد سوريا

    ارشيفية

    موسكو (أ ش أ)

    أعربت الخارجية الروسية عن قلقها إزاء قيام إسرائيل بشن ضربات ضد سوريا، ومن الطريقة التي نفذت بها هذه الضربات، مؤكدة أن هذه الضربات تعتبر انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ولقرارات مجلس الأمن الدولي، بما فيها القرار 1701.

    وذكرت الخارجية الروسية - في بيان اليوم الأربعاء - أن الهجمات الإسرائيلية "انتهاك" صارخ لسيادة سوريا وأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في القرار رقم 1701.

    ولفتت إلى أن الغارات الجوية التي شنها الطيران الإسرائيلي تتم - مجددا - عبر التستر وراء طائرات مدنية متجهة إلى مطاري دمشق وبيروت.

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