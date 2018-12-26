"خاشقجي" و"قمة ترامب وكيم".. أهم أحداث 2018 (الجزء الثاني)

برلين - (د ب أ):

مع اقتراب عام 2018 على نهايته، تقدم وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) الجزء الثاني من التسلسل الزمني لأهم أحداث العام في الفترة من يونيو حتى ديسمبر.

أول يونيو: أطاح بيدرو سانشيز، زعيم الاشتراكيين في إسبانيا، برئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي في تصويت بحجب الثقة، وتولي قيادة الحكومة، وتسببت فضيحة فساد في حزب راخوي في إسقاطه بعد ذلك.

12 يونيو: أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون دعمه لنزع السلاح النووي في قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة. وواشنطن تقدم ضمانات أمنية.

24 يونيو: إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا لفترة ثانية، وبأدائه لليمين الدستورية رئيسا للدولة والحكومة في 9يوليو، اكتمل تطبيق النظام الرئاسي في تركيا.

10 يوليو: البحرية التايلاندية تعلن انتهاء عملية إنقاذ فريق كرة قدم مكون من 12 صبيا تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما بالإضافة إلى مدربهم 25 عاما، بعد أن ظلوا محاصرين في كهف "ثام لوانجخون نام نانج نون"، على بعد 1000 كيلومتر شمال بانكوك لأكثر من أسبوعين، بإخراج الفتية الاثني عشر ومدربهم.

13 يوليو: في إقليم بلوشستان في باكستان، أسفر هجوم انتحاري عن مقتل أكثر من 140 شخصا خلال إحدى فعاليات الحملة الانتخابية. وأعلن تنظيم داعش وحركة طالبان باكستان المسؤولية عنه.

16 يوليو: عقد قمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، في البداية ينكر ترامب تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 ، ثم ينقض موقفه بعد ضغوط من قبل الجمهوريين.

25 يوليو: مقتل أكثر من 300 شخص في هجمات انتحارية نفذها داعش في مدينة السويداء جنوبي سورية وفي معارك مع القوات الحكومية. وكان نحو نصف القتلى من المدنيين.

14 أغسطس: في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، يقدم المحققون تقريرا حول جرائم تحرش جنسي جماعي ارتكبت بحق أطفال في الكنيسة الكاثوليكية. وعلى مدى سبعة عقود، ارتكب أكثر من 300 قس انتهاكات ضد أكثر من 1000 طفل ومراهق.

9 سبتمبر: في الانتخابات البرلمانية في السويد ، لم يفز التحالف الأحمر الأخضر بقيادة رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفن ، ولا معسكر المحافظين بأغلبية. وحل الحزب الديمقراطي السويدي اليميني الشعبوي في المرتبة الثالثة. ولا تزال المفاوضات حول تشكيل الحكومة مستمرة.

18سبتمبر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم بنسبة 10% على واردات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار، مما أدى إلى تصاعد الحرب التجارية بين البلدين التي بدأت في بداية العام.

2 أكتوبر: مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول بتركيا. وأكدت الرياض فقط مقتله بعد ضغوط دولية واتهامات بالقتل. وينفي المسؤولون السعوديون تقارير حول صلة ولي العهد محمد بن سلمان بجريمة القتل.

5 أكتوبر: فوز الطبيب الكونغولي دينيس موكويجي والناشطة الحقوقية العراقية الإيزيدية نادية مراد بجائزة نوبل للسلام عن جهودهما من أجل ضحايا الاغتصاب في مناطق الحرب.

6 أكتوبر: بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، يتولى المحامي المحافظ بريت كافانو منصب قاض في المحكمة العليا. وكان قد واجه اتهامات من جانب نساء بالاعتداء الجنسي في ثمانينيات القرن الماضي.

20 أكتوبر: الرئيس الأمريكي ترامب يعلن عن خطط لإنهاء معاهدة "القوى النووية متوسطة المدى" الموقعة 1987 مع الاتحاد السوفيتي سابقا بشأن الصواريخ النووية متوسطة المدى. وقال إن روسيا انتهكت الاتفاقية لفترة طويلة.

28 أكتوبر: انتخاب الزعيم اليميني الشعبوي جاير بولسونارو رئيسا للبرازيل ورئيسا للحكومة، بعد حصوله على 1ر55% من أصوات الناخبين.

29 أكتوبر: أعلنت أنجيلا ميركل عزمها عدم الترشح مجددا لمنصب المستشار في ألمانيا عام 2021.

6 نوفمبر: في انتخابات الكونجرس الأمريكي، فقد الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس النواب لصالح الديمقراطيين، مع تعزيز وضعهم قليلا في مجلس الشيوخ .

17 نوفمبر: قطع المحتجون الذين عرفوا باسم "أصحاب السترات الصفراء" الطرق في فرنسا واشتبكوا مع الشرطة. ولا تزال المظاهرات ضد ارتفاع أسعار الوقود وحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون مستمرة.

25 نوفمبر: بعد مفاوضات صعبة، وافق قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء الـ27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل .

11 ديسمبر: خشية مواجهة هزيمة مؤكدة، أرجأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تصويتا في البرلمان حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى يناير، حتى يتسنى لها الحصول على دعم المزيد من المشرعين.

20 ديسمبر: استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس بعد إعلان ترامب اعتزامه سحب القوات الأمريكية من سوريا.