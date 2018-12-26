نتنياهو: سنعمل لإحباط تأسيس قوة عسكرية إيرانية في سوريا

القاهرة - مصراوي:

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله، اليوم الأربعاء: "لسنا مستعدين للتوافق مع سعي إيران لتأسيس قوة عسكرية في سوريا موجهة إلينا، ونعمل لإحباط ذلك حتى في هذه الأيام".

وتابع نتنياهو، حسبما ذكرت قناة "تي آر تي" العربية، أن قرار الرئيس ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا لن يغير من سياستنا هناك، لدينا خطوط حمراء في سوريا وفي كل مكان آخر.

وكانت وسائل الإعلام السورية الرسمية ذكرت أن الدفاعات الجوية السورية "أسقطت صواريخ إسرائيلية" قرب العاصمة دمشق، أمس الثلاثاء، وقالت إسرائيل إنها كانت تحمي نفسها من نيران مضادة للطائرات - بحسب سكاي نيوز.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية "تصدت لصواريخ معادية أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية".

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية تمكنت "من إسقاط معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها، واقتصرت أضرار العدوان على مخزن ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجراح".

وبعد الحادث، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن: "نظام دفاع جوي تصدى لصاروخ مضاد للطائرات أُطلق من سوريا، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار".