الجيش السوري يرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط منبج

دمشق (د ب أ)

أرسلت القوات الحكومية السورية المئات من عناصرها إلى ريف حلب الشرقي بانتظار الدخول إلى مدينة منبج.

وقالت مصادر سورية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "المئات من مقاتلي الفرقة الأولى من الجيش السوري برفقة عشرات الآليات تحمل رشاشات ومضادات طيران، توجهت اليوم الأربعاء إلى نقاط الجيش في منطقة التايه والعريمة غرب منبج في انتظار ساعة التوجه والدخول إلى مدينة منبج".

من جانبه، قال الناطق الإعلامي لمجلس منبج العسكري شرفان درويش التابع لقوات سوريا الديمقراطية لـ ( د. ب. أ) إن "القوات الحكومية ترسل تعزيزات الى مواقعها في مناطق سيطرتها إلى غرب منبج ولكن لم تدخل إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية غرب منبج".

وأضاف :"لم نبلغ إلى الان بشيء حول دخول تلك القوات ، هناك جهات سياسية تقود مفاوضات مع الحكومة السورية، ولكن نحن كعسكريين لم نبلغ بشيء حتى الآن".

وقال درويش :" لا يزال وضع الجبهات مع الجيش التركي وفصائل المعارضة يشهد حالة استنفار بالنسبة لقواتنا وسط وصول تعزيزات عسكرية منهم إلى المنطقة".

وفي شمال شرق سوريا كشفت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية عن أن "عددا من الاليات التابعة للقوات الامريكية انسحبت اتجهت إلى القاعدة الامريكية في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي الشرقي".

وكانت مصادر اعلامية مقربة من فصائل المعارضة قالت إن الجيشين الوطني السوري والتركي حشدا أكثر من 8000 عنصر، بالإضافة إلى عشرات الآليات العسكرية وناقلات الجند، بالقرب من مدينة منبج، تجهيزاً للمعركة المرتقبة.