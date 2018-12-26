  • عاجل:مبارك على كرسي ومرسي في القفص.. محاكمة اقتحام السجون (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    بشاير الخير2 حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من تصعيد إسرائيل للنشاط الاستيطاني

    02:09 م الأربعاء 26 ديسمبر 2018
    منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من تصعيد إسرائيل للنشاط الاستيطاني

    صائب عريقات

    رام الله - (د ب أ):

    حذرت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأربعاء من تصعيد إسرائيل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية قبيل انتخاباتها المبكرة المقررة في أبريل المقبل.

    وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، في بيان "نحذر من تمرير مخططات الاستيطان وتهويد القدس وقتل المزيد من أبناء شعبنا الفلسطيني وارتكاب عمليات تطهير عرقي، لخدمة الدعاية الانتخابية الإسرائيلية".

    وأشار البيان إلى ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن نية إسرائيل إقرار بناء 2500 وحدة استيطانية غير قانونية في مستوطنات في الضفة الغربية وشرق القدس.

    وقال عريقات إن "هذه الإغراءات التصعيدية الأولى التي يقدمها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لناخبيه في توظيف الاستيطان لأغراض الدعاية الانتخابية".

    وأضاف :"شهدنا في الانتخابات السابقة هذا التنافس على التحريض على حقوق الشعب الفلسطيني واستباحة دمه وأرضه وموارده لخدمة المشروع الاستيطاني الاستعماري، واسترضاء المستوطنين من خلال تكثيف نشاطات الاستيطان وتهويد القدس، وشن حملات مدروسة لتدمير حل الدولتين ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وفرض إسرائيل الكبرى بدلا منها".

    وأكد عريقات أن "جرائم الاستيطان، هي جرائم حرب حسب القانون الدولي وميثاق روما، توثق وترفع بشكل دوري ومنتظم إلى المحكمة الجنائية الدولية".

    وجدد دعوته للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين بشكل فوري "لأن كل تأخير في فتح التحقيق يكلف شعبنا المزيد من الأرواح والأرض والموارد والمزيد من المعاناة واليأس".

    وطالب عريقات، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الجماعية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، لضمان التزام إسرائيل بأحكام ومبادئ القرار، ووضع حد فوري لجرائمها ولأنشطتها الاستيطانية غير القانونية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني قبل انفلات المنطقة برمتها على موجة مفتوحة من العنف وعدم الاستقرار.

    منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل الأراضي الفلسطينية انتخابات بنيامين نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان