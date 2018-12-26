الكرملين: لم يصدر بعد أى قرار حول مشاركة بوتين بمؤتمر دافوس

موسكو - (د ب أ):

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف إن روسيا تفكر بشأن الدعوة الموجهة للرئيس فلاديمير بوتين لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس في سويسرا الشهر المقبل ، ولكن لم يتم بعد اتخاذ قرار.

ونقلت اليوم الأربعاء وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيسكوف القول "نرحب بتغيير الأجواء في دافوس. هناك حقا دعوة منذ فترة طويلة لحضور بوتين في دافوس".

وأضاف :"يجري التفكير بهذا الشأن ... لا نستبعد أي شيء".

وكان الكرملين قد أشار في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنه من المحتمل إرسال وفد روسي إلى دافوس بعد تخفيف عقوبات مفروضة على رجال أعمال روس.