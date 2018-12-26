"غصن الزيتون" و"السفارة الأمريكية بالقدس".. أهم أحداث 2018 (الجزء الأول)

برلين - (د ب أ):

مع اقتراب عام 2018 على نهايته، تقدم وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) الجزء الأول من التسلسل الزمني لأهم أحداث الفترة من يناير وحتى مايو من عام 2018.

21 يناير: القوات التركية تتقدم إلى منطقة عفرين في شمال سوريا. "عملية غصن الزيتون" - التي استغرقت شهرين - تهدف إلى القضاء على المسلحين الأكراد. وفرار 100 ألف شخص على الاقل.

28يناير: البرلمان الروماني ينتخب فيوريكا دانسيلا – التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي- رئيسة للوزراء، وهى ثالث حكومة خلال العام. وكانت الأزمة قد حدثت بسبب محاولات لإصلاح النظام القضائي في الدولة الواقعة في شرق أوروبا، والتي تتمتع بعضوية الاتحاد الأوروبي.

14 فبراير: استقالة رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، بعد تعرضه لضغط من جانب "حزب المؤتمر الوطني الافريقي" الحاكم. واتهام زوما- الذي كان يتولى السلطة منذ عام 2009 - بالفساد. وتولي نائبه، سيريل رامافوسا، الحكم.

16 فبراير: إطلاق سراح الصحفي الألماني-التركي، دينيس يوجيل، من الاحتجاز لدى السلطات التركية بعد عام واحد من احتجازه، حيث كان يتهم بعمل دعاية إرهابية. ويشار إلى أن القضية كانت قد تسببت في توتر علاقات ألمانيا بتركيا. كما تم السماح للصحفي الالماني، ميسالي تولو بمغادرة البلاد في 20 من أغسطس.

4 مارس: تسميم العميل الروسي المزدوج السابق، سيرجي سكريبال، وابنته يوليا في مدينة سالزبري الإنجليزية، بغاز الأعصاب القاتل "نوفيشوك" وبقاء كليهما على قيد الحياة. بريطانيا تحمّل روسيا مسؤولية الهجوم.

4 مارس: فوز حزب "حركة خمس نجوم" المتشكك في أوروبا وحزب "ليجا" أو "الرابطة" اليميني الشعبوي في الانتخابات العامة الإيطالية، رغم عدم إحراز الحزبين الأغلبية. تشكيل حكومة بقيادة جوزيبي كونتي المستقل، في السادس من يونيو.

11 مارس: "مؤتمر نواب الشعب" الصيني (البرلمان) يوافق على تعديل دستوري يسمح للرئيس شي جين بينج بالبقاء في منصبه لأجل غير مسمى.

13 مارس: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقيل وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ويعين مدير الاستخبارات السابق - الجمهوري المحافظ - مايك بومبيو، خلفا له. تعيين جون بولتون بعد أيام مستشارا جديدا للأمن القومي.

18 مارس: انتخاب فلاديمير بوتين - بأغلبية ساحقة – رئيسا لروسيا لفترة رابعة. مراقبو الانتخابات ينتقدون غياب المنافسة في الحملة الانتخابية.

30 مارس: تظاهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين عند السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، لتبدأ أسابيع من المظاهرات العنيفة -أحيانا – من أجل حقهم في العودة إلى ديارهم في إسرائيل.

4 أبريل: الرئيس دونالد ترامب يأمر بنشر قوات الحرس الوطني على الحدود المكسيكية. رغبة مئات اللاجئين من هندوراس وجواتيمالا والسلفادور في العبور إلى الولايات المتحدة. السلطات الأمريكية تقوم - بشكل مثير للجدل - بفصل الأطفال المهاجرين عن آبائهم.

7 أبريل: الأمم المتحدة تعلن وفاة 47 شخصا فيما يشتبه أنه هجوم بغاز سام من جانب الجيش السوري في مدينة دوما. ومن جانبها، تنفي سوريا الاتهامات. قيام الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بمهاجمة أهداف حكومية بالصواريخ، في الرابع عشر من أبريل.

8 أبريل: "حزب فيدز" اليميني، بقيادة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يزيد من نسبة أغلبيته في البرلمان لتصل إلى 6ر49 بالمئة، ويسيطر الحزب الآن على ثلثي مقاعده.

18 أبريل: اندلاع احتجاجات في نيكاراجوا، ضد خطط الإصلاح الاجتماعي، مع خفض المعاشات وزيادة الضرائب. ومطالبة الآلاف باستقالة الرئيس دانييل أورتيجا، الذي ظل يشغل منصبه منذ عام 1979. والحكومة تقمع الاحتجاجات بعنف.

19 أبريل: برلمان كوبا ينتخب نائب الرئيس السابق ميجيل دياز-كانيل، رئيسا جديدا للدولة. واستمرار سلفه راؤول كاسترو، الذي يبلغ من العمر 86 عاما، رئيسا للحزب الشيوعي.

28 أبريل: الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن يعقد اجتماعا تاريخيا مع الزعيم الكوري الشمالى كيم جونج إون في بلدة بانمونجوم الحدودية، الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، ويعدان "بعهد جديد من السلام". ثم اجتماع كليهما مرة أخرى في مايو وسبتمبر.

8 مايو: الرئيس دونالد ترامب يعلن انسحاب بلاده الوشيك من الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015. رغبة فرنسا وألمانيا وبريطانيا في التمسك بالاتفاق.

14 مايو: الولايات المتحدة تفتح سفارتها في القدس، بعد أن انتقلت إلى هناك من تل أبيب. واحتجاج عشرات الآلاف من الفلسطينيين.