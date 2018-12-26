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    إصابة 4 أشخاص على الأقل بسبب الزلازل التي ضربت جزيرة صقلية

    11:37 ص الأربعاء 26 ديسمبر 2018
    إصابة 4 أشخاص على الأقل بسبب الزلازل التي ضربت جزيرة صقلية

    زلازل جزيرة صقلية

    روما - (د ب أ):

    ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا إثر وقوع سلسلة من الزلازل حول بركان جبل إيتنا في جزيرة صقلية الإيطالية.

    وبلغت قوة أقوى زلزال 8ر4 درجة على مقياس ريختر، وقد وقع بالقرب من بلدية فياجراندي. ويعد هذه الزلزال الأحدث ضمن سلسلة من الهزات الارتدادية التي ضربت صقلية منذ بدء ثوران البركان الأكثر نشاطا في أوروبا أمس الأول الاثنين.

    وأظهرت الصور التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المباني المتضررة بالقرب من مدينة كاتانيا التي بها 300 ألف نسمة.

    وقد خيم الرماد البركاني على القرى المجاورة، واضطر الكثير من السكان إلى الفرار من منازلهم.

    وسائل إعلام زيرة صقلية بركان جبل إيتنا قياس ريختر لزال

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