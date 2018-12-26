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تقارير إخبارية: البرلمان البريطاني قد يستأنف جلسات الـ "بريكست" 7 يناير المقبل

09:16 ص الأربعاء 26 ديسمبر 2018
تقارير إخبارية: البرلمان البريطاني قد يستأنف جلسات الـ "بريكست" 7 يناير المقبل

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

لندن - (أ ش أ):

أفادت تقارير إخبارية ،اليوم الأربعاء، بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد تستأنف مناقشات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مجلس العموم يوم 7 يناير المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن اتفاق تيريزا ماي يواجه معارضة شديدة من قبل شريحة كبيرة من نواب البرلمان بسبب وجود بعض البنود التي تثير مخاوف لدى النواب البريطانيين حول الحدود ما بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا .

ويثير اتفاق الانسحاب - الذى صادقت عليه الدول الأوروبية الـ27 ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في نوفمبر الماضي - معارضة شديدة فى المملكة المتحدة من جانب مؤيدي الاتحاد الأوروبى وكذلك المشككين به ، ما يعزز الشكوك بشأن المصادقة عليه وبالتالي احتمال الخروج من دون اتفاق.

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