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العثور على جثتي سائحين فرنسيين في شمال إيطاليا

07:54 ص الأربعاء 26 ديسمبر 2018
العثور على جثتي سائحين فرنسيين في شمال إيطاليا

أرشيفية

روما - (د ب أ):

عُثر على جثتي سائحين فرنسيين أمس الثلاثاء، في شاليه بشمال إيطاليا ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وذكرت الوكالة أن الغرفتين في الشاليه في ميرا فالي، قرب الحدود مع فرنسا ، كانتا مليئتين بأول أكسيد الكربون.

وقالت الوكالة إن موقدًا يعمل بالحطب كان مشتعلًا عندما وصلت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء ، عثرت السلطات على 17 شخصا متأثرين بأول أكسيد الكربون في حانة في سانت أنجيلو لوديجيانو، نحو 30 كم جنوب شرق ميلانو.

وينتج أول أكسيد الكربون عند حرق الفحم أو الغاز في الظروف التي يكون فيها الهواء محدودا. ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الوعي والموت عن طريق الاختناق.

شمال إيطاليا فرنسا شاليه خدمات الطوارئ

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