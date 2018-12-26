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الكويت تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف وزارة الخارجية في ليبيا

03:14 ص الأربعاء 26 ديسمبر 2018
الكويت تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف وزارة الخارجية في ليبيا

ادث التفجير الإرهابي الذي استهدف وزارة الخارجية في

الكويت - (أ ش أ):

أعربت الكويت مساء أمس الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الإرهابي الذي استهدف وزارة الخارجية في ليبيا، وأسفر عن مقتل وجرح عدد من الأبرياء.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه، دعم الكويت للأشقاء في ليبيا، لاستعادة الأمن والاستقرار لربوع ليبيا.

وأعربت الكويت عن خالص التعازي، وصادق المواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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