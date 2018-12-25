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المرصد السوري: 3 انفجارات جنوب دمشق بعد صواريخ إسرائيلية

11:53 م الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
المرصد السوري: 3 انفجارات جنوب دمشق بعد صواريخ إسرائيلية

صورة ارشيفية

لندن /دمشق - (أ ش أ)

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن ، إن 3 انفجارات وقعت في الريف الغربي والغربي الجنوبي لدمشق.

وقال عبد الرحمن ، في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز" بالعربية الليلة إنه من المؤكد أن القصف ناجم عن صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية وميليشيات حزب الله اللبناني .

وأوضح أن 3 صواريخ على الأقل استهدفت مستودعات أسلحة تابعة للإيرانيين والميليشيات الموالية لهم ، مشددا على أن الغارات لم تستهدف مواقع قوات النظام .

وتصدت الدفاعات الجوية السورية لما وصفته بـ"أهداف جوية معادية" قرب العاصمة دمشق .

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن عملية التصدي وقعت في منطقة ريف دمشق الغربي .

وتعرضت منطقة الكسوة في دمشق إلى غارات جوية نسبت إلى إسرائيل، واستهدفت مستودعات أسلحة إيرانية، في 29 من نوفمبر الماضي.

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