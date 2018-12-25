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"سانا": الدفاع الجوي السوري يعترض صواريخ قرب العاصمة دمشق

10:21 م الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
"سانا": الدفاع الجوي السوري يعترض صواريخ قرب العاصمة دمشق

الدفاع الجوي السوري

دمشق - (أ ش أ)

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاع الجوي السوري اعترض صواريخ قرب العاصمة دمشق.

ذكرت ذلك قناة روسيا اليوم الليلة دون المزيد من التفاصيل.

وكان مصدر عسكري سوري قد أكد الشهر الماضي أن الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدد من الأهداف الجوية المعادية في منطقة الكسوة جنوب العاصمة دمشق.

وقال المصدر إن صواريخ الدفاع الجوي السوري أسقطت عددا من الأهداف فيما يجري في هذه الأثناء التعامل مع أهداف أخرى في الأجواء.

دمشق الدفاع الجوي السوري صواريخ

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