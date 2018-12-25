عباس: مستعدون للسلام مع إسرائيل على أساس القانون الدولي

رام الله - (د ب أ)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، استعداده للسلام مع إسرائيل ردا على دعوة أطلقها بابا الفاتيكان فرنسييس للحوار بين الجانبين.

وأصدر عباس بيانا رحب فيه بدعوة بابا الفاتيكان للحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل احلال السلام بين الجانبين.

وأكد عباس "استعداد الجانب الفلسطيني للدخول في عملية سلام على أساس القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة".

من جهته، صرح نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينه، بأن عباس "يعرب عن تقديره للاهتمام الكبير الذي عبر عنه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بالشعب الفلسطيني ومعاناته، وذلك خلال موعظة الميلاد التي ألقاها في حاضرة الفاتيكان".

وفي وقت سابق اليوم دعا بابا الفاتيكان في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان بمناسبة أعياد الميلاد، إلى استئناف الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل "خوض رحلة سلام يمكن أن تضع حدا للصراع الذي يمزق منذ أكثر من سبعين عاما أرضا اختارها الرب لإظهار وجهه الذي يمثل الحب".

يذكر أن مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة منذ عام 2014.