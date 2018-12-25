الجيش السوري عزز تواجد في "العريمة" بعد قرار انسحاب امريكا

دمشق - (أ ش أ)

أكد المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها، اليوم الثلاثاء، الجيش السوري عزز تواجده في بلدة العريمة وغربها على خلفية التطورات الأخيرة في المنطقة، في إشارة إلى سحب الولايات المتحدة لقواتها من سوريا وعزم تركيا إطلاق عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية في شرقي الفرات بالشمال السوري.

وأفاد المجلس - في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية - بأن الجيش الروسي أعاد عمل مركز التنسيق الروسي للمصالحة في سوريا إلى بلدة العريمة بريف منبج بعد انسحابه منها قبل فترة.

وفي ظل استعدادات تركيا لبدء العملية، تشهد منطقة منبج استعدادات عسكرية متزايدة، إذ دفع كل من الجيش التركي، والمعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا، والجيش السوري، والتحالف الدولي الذي تتواصل قواته تواجدها في منبج، تعزيزات عسكرية إلى أطراف المدينة.