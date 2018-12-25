أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

الشرطة القبرصية تعتقل 19 مهاجرا تم تهريبهم من تركيا

07:27 م الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
الشرطة القبرصية تعتقل 19 مهاجرا تم تهريبهم من تركيا

مهاجرين صورة ارشيفية

نيقوسيا - (د ب أ)

اعتقلت الشرطة القبرصية 19 مهاجرا اليوم الثلاثاء بعدما تم تهريبهم على ظهر قارب من تركيا إلى شمال غربى قبرص ، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت شبكة "آر آي كيه" العامة نقلا عن قوات الشرطة القبرصية، إنه تم نقل المهاجرين إلى بلدة "بوليس"، بعدما فر المهرب من قارب دورية.

وسجلت السلطات القبرصية تزايدا في عدد المهاجرين في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وكان معظمهم من سورية وتركيا ولبنان.

ويعيش عشرات الآلاف من المهاجرين الشرعيين على الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، بالإضافة إلى حوالي 10 آلاف شخص لم يتأكد وضعهم.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مخيم المهاجرين المؤقت في "كوكينوتريميثيا"، غربى العاصمة نيقوسيا، مكتظ بالمهاجرين.

وقد طاب الرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس المساعدة من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الموقف.

يذكر أن الساحل اللبناني يبعد عن قبرص 170 كيلومترا بينما يبعد الساحل التركي بمسافة 70 كيلومترا فقط.

نيقوسيا الشرطة القبرصية تركيا المهاجرين
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان