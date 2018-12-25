الشرطة القبرصية تعتقل 19 مهاجرا تم تهريبهم من تركيا

نيقوسيا - (د ب أ)

اعتقلت الشرطة القبرصية 19 مهاجرا اليوم الثلاثاء بعدما تم تهريبهم على ظهر قارب من تركيا إلى شمال غربى قبرص ، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت شبكة "آر آي كيه" العامة نقلا عن قوات الشرطة القبرصية، إنه تم نقل المهاجرين إلى بلدة "بوليس"، بعدما فر المهرب من قارب دورية.

وسجلت السلطات القبرصية تزايدا في عدد المهاجرين في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وكان معظمهم من سورية وتركيا ولبنان.

ويعيش عشرات الآلاف من المهاجرين الشرعيين على الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، بالإضافة إلى حوالي 10 آلاف شخص لم يتأكد وضعهم.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مخيم المهاجرين المؤقت في "كوكينوتريميثيا"، غربى العاصمة نيقوسيا، مكتظ بالمهاجرين.

وقد طاب الرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس المساعدة من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الموقف.

يذكر أن الساحل اللبناني يبعد عن قبرص 170 كيلومترا بينما يبعد الساحل التركي بمسافة 70 كيلومترا فقط.