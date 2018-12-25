مصر تُدين الهجوم على مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس

القاهرة - (أ ش أ)

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الحادث الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس، صباح اليوم /الثلاثاء/، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمُصابين.

وأعربت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن خالص التعازي للشعب الليبي الشقيق في ضحايا الحادث، والتمنيات بسرعة شفاء المُصابين‪.

وأكدت جمهورية مصر العربية - من جديد - أهمية حشد الدعم الدولي للجهود الأممية في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، خاصةً في تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة بالعاصمة الليبية طرابلس، وتأكيد الاختصاص الحصري في الملف الأمني لمؤسسات الدولة الشرعية في ليبيا دون غيرها، وتمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بمسئولياتها تجاه أبناء الشعب الليبي.‪

كما شددت جمهورية مصر العربية على استمرار وقوفها بجانب دولة ليبيا الشقيقة في مواجهة كافة التحديات؛ وعلى رأسها محاربة التنظيمات الإرهابية‪.