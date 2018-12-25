الصين: رجل يختطف حافلة ويصدم بها تجمعا بشريا فيقتل ثمانية أشخاص

لونجيان - (د ب أ):

أفادت تقارير إعلامية في الصين بأن رجلا اختطف حافلة في جنوب شرق البلاد وصدم بها تجمعا بشريا.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) اليوم الثلاثاء أن الحادث أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 22 شخصا آخر.

وأضافت (شينخوا) أن الرجل كان مسلحا بسكين وقاد الحافلة في مدينة لونجيان لمسافة تراوحت ما بين 300 و 400 متر داخل التجمع البشري.

وحددت شرطة إقليم (فوجيان) هوية الجاني المحتمل وعمره، 38 عاما، وينحدر من مدينة لونجيان، وتم إلقاء القبض عليه.

من جانبها، ذكرت محطة (سي سي تي في) التلفزيونية، أنه من الممكن أن يكون خلاف بين المشتبه به ولجنة محلية بالحى هو الدافع وراء الجريمة.